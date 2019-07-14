Оппозиционный политик раскрыл всю правду о торговых отношениях Украины с Россией, сообщает DEITA.RU.



Политик и лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко сделал сенсационное заявление по России. В эфире телеканала «112.Украина» он назвал торговую политику Украины по отношению к России «дикой».

Юрия Бойко не устраивает разница в полученных от торговли с Россией денег и потраченных на российские товары средств. По его данным, в том году Украина получила от РФ 4,5 млрд долларов, а отдала 7,5 млрд долларов – за российские товары.

Бойко заявил, что логично, что национальная валюта падает, если страна отдает миллиарды другой. Такую политику он охарактеризовал «отсутствием мозгов» на то, чтобы выровнять баланс в торговле.

Елена Миронова