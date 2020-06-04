Правительство упростило жизнь должникам

Россияне, которые относятся к социально незащищённым категориям населения, могут гасить задолженности в рассрочку, сообщает ИА DEITA.RU. Это касается тех долгов, с которыми уже работают судебные приставы.



Такую привилегию дают пенсионерам и владельцам малого и среднего бизнеса. Первые имеют право на рассрочку в течение двух лет, если их пенсия не превышает двух МРОТ. Имеются в виду пенсионеры, которые получают социальные выплаты как по старости и инвалидности, так и по потере кормильца. Бизнесменам дадут послабление, если их деятельность относится к отрасли, которую относят к наиболее пострадавшим из-за коронавируса. Им рассрочку предоставят на год. Её можно получить однократно, на сумму в пределах 15 миллионов рублей.

Но бизнесменам нужно быть добросовестными: если предприниматель уклонялся от налогов или имел скрытое имущество, то послабления ему на предоставят. Также в рассрочку нельзя уплачивать алименты, компенсацию вреда и прочие социальные обязательства: послабление даётся только при оплате налогов, сборов и тому подобных отчислений.

Мораторий на продажу ценного имущества до погашения задолженностей по-прежнему остаётся в силе. Но вот изъять личное имущество должника, как юридического, так и физического лица, приставы не смогут до 1 октября. (Речь идет о вещах, которые находятся по месту жительства должника).

Законопроект в силу еще не вступил, но правительством он одобрен. К нему есть несколько технических замечаний, которые будут устранены ко второму чтению.

В настоящее время в России ведётся исполнительное производство в отношении 2,7 миллиона индивидуальных предпринимателей и фирм. Большая часть их задолженностей – это долги по кредитам (630 миллиардов из 870 миллиардов общей задолженности). У социально незащищённых слоёв населения (тех, чей единственный источник дохода – это пенсия) долги по кредитам составили 332 миллиарда из 340. В отношении пенсионеров ведётся 1,6 миллионов исполнительных производств.