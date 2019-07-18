Черные риелторы и мошенники, которые занимаются кражей квартир, больше не смогут воспользоваться электронной подписью, сообщает DEITA.RU.

Согласно законопроекту, который в четверг, 18 июня, рассматривается во втором чтении в Государственной Думе, воспользоваться электронной подписью гражданина при сделке с недвижимостью можно будет только при наличии письменного уведомления собственника такой подписи.

Данное уведомление должно быть представлено в Росреестр.

По мнению авторов инициативы, данная мера позволит предотвратить массовое воровство квадратных метров на территории всех российских регионов. Отмечается, что данная проблема может коснуться любого гражданина, поэтому закон фактически защищает каждого.

Екатерина Брязгунова