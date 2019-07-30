Стало известно, какие породы четвероногих потенциально могут нанести тяжёлый вред здоровью человека, сообщает DEITA.RU.

На официальном сайте правительства России появился список пород собак, представляющих угрозу для окружающих их людей. В него вошло 12 пород.

Теперь владельцы таких собак будут обязаны выводить их на прогулку в наморднике. Исключение будут составлять только те случаи, когда животное находится за закрытым забором на территории, находящейся в собственности её хозяина.

Среди потенциально опасных оказались разновидности бульдогов, акбаш, гибрид волка и многие другие породы. Ознакомиться с полным списком можно на электронном ресурсе кабинета министров.

Дмитрий Шевченко