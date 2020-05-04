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Правительство увеличило авансы по госконтрактам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительство об увеличении авансовых выплат по государственным контрактам, сообщает ИА DEITA.RU. Документ был подписан в последний день прошлого месяца.
Согласно тексту постановления, компании выигрывающие государственные контракты смогут получать авансовые платежи в сумме до половины стоимости самого контракта. Предполагается, что данная мера позволит поддержать бизнес во время кризиса, который начался из-за коронавирусной пандемии.
Отметим, что до этого момента сумма авансов не могла превышать 30% от стоимости контракта.
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