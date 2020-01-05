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Правительство увеличило пенсии с нового года
Пенсионные выплаты будут увеличены в несколько этапов, сообщает DEITA.RU.
С первого января текущего года страховые пенсии были проиндексированы на 6,6%. Как отмечает «Парламентская газета», ни один из пенсионеров России не будет получать пенсию ниже суммы прожиточного минимума региона проживания. Отмечается, что с 2019 года государство по-новому осуществляет механизм индексации пенсий. Сначала в каждом субъекте пенсия доводится до нормы прожиточного минимума, затем полученная сумма индексируется на принятую в текущем году норму.
Социальные пенсии ожидает изменение с 1 апреля 2020 года, их проиндексируют на 7%. Данный вид пенсий положен россиянам, которым не удалось набрать нужное количество баллов. Социальные пенсии начинают выплачивать позже, чем страховые на пять лет.
Пенсионеры, которые трудятся смогут получать повышенную пенсию уже с начала августа. Однако отмечается, что для получения повышенной пенсии такого рода необходимо отработать весь 2019 год, или какую-либо его часть. В данном случае размер повышения предопределён суммой страховых взносов, внесённой работодателем в ПФР.
Следующий этап повышения коснётся военных пенсионеров, - с первого октября они смогут получать выплаты, проиндексированные на 3%.
Софья Корф