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Правительство уверяет Путина, что деньги врачам выплачены

Путин

По словам Мишустина, деньги отправлены в регионы

Президент Владимир Путин во время онлайн-совещания обратился к региональным лидерам по ситуации с выплатами врачам, борющимся с коронавирусом, сообщает ИА DEITA.RU.

Путин отметил, что в субъекты направилось около 50 миллиардов рублей - практически все выделеные средства. Однако «в ряде субъектов врачи получали совсем не те деньги, что я поручал выплатить» - сказал президент.

Все выплаты медикам должны быть прозрачны и понятны, необходимо наладить и обратную связь - считает Путин. Президент попросил членов правительства прояснить ситуацию.

Вернувшийся к работе пример Михаил Мишустин отметил, что деньги в регионы отправлены - и в жесткой форме потребовано исполнять раз президента. По его словам, выплаты среднему и младшему персоналу, врачам и водителям скорой помощи доведены до конечной цели.

Глава Минздрава Михаил Мурашко подтвердил: регионы деньги доведены с учетом аванса за май. Все деньги поступили к региональным властям вовремя. Он уточнил, что ситуация с начислением денег по часам исправлена - и люди получают деньги по факту работы. 

По его словам, деньги получили 30 243 врачей высших специальностей, более 70 тысяч специалистов средней категории, и 21 355 водителей скорой помощи.

Как отметил Михаил Мишустин, в случае невыплаты врачи могут пожаловаться на действия властей через портал Госуслуги. На сете уже появилось соответствующее меню, через которое жалобы можно направить.

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