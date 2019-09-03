В пользу россиян будет принято любое изменение механизма выплат накопительной части пенсий, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Минтруд.

Каждое решение Минтруда по вопросу накопительных пенсий будет одобрено или отклонено в зависимости от того, идет ли оно на пользу гражданам. Предложения ПФР могут быть отклонены, говорят в ведомстве.

Сотрудники министерства обещают учесть мнения всех органов исполнительной власти и организаций, которые заинтересованы в решении вопроса. Собственную позицию в пенсионном вопросе эксперты ведомства представят Минфину, Минэкономразвития, ЦБ и профильным ассоциациям.

Анастасия Туркова