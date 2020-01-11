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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Правительство взялось за закон о гаражах

Гаражи, лето, дерево

Изменения должны быть готовы в ближайшее время, сообщает DEITA.RU.

Министерство экономического развития взялось за законодательное регулирование размещения гаражей в России. Сообщается, что документ уже представлен в Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте.

Что именно изменится, пока точно неизвестно. Однако уже сейчас понятно, что менять придется в первую очередь терминологию: в России до сих пор нет объяснения того, что  такое гараж, что такое машино-место и тд.

Также будут заниматься узакониванием деятельности гаражно-строительных кооперативов, члены которых не имеют документов на землю и сами гаражи. Иными словами, будут решать, что делать с огромными гаражными кооперативами, построенными незаконно в 90-х и начале нулевых.

Сообщается также, что будут пересмотрены и дополнены правила приобретения гаражей.

Елена Миронова

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