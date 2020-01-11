Новости
О ситуации с загадочным вирусом на границе рассказали власти
11 Январь 2020, 07:45
Судмедэксперты проверят женщину, которую «избил» врач
11 Январь 2020, 07:15
Прогноз погоды на субботу уже озвучен
11 Январь 2020, 06:30
Шойгу знает, что раздражает Запад
11 Январь 2020, 05:45
Врач сказал, как обезопасить себя от рака, убившего онколога
11 Январь 2020, 05:00
Шерон Стоун высказалась о Путине
11 Январь 2020, 04:15
Можно ли оформить ДТП спустя сутки, сказал юрист
11 Январь 2020, 03:30
Как вернуть авто продавцу, сказали в Сети
11 Январь 2020, 02:45
Правительство взялось за закон о гаражах
Изменения должны быть готовы в ближайшее время, сообщает
DEITA.RU.
Министерство экономического развития взялось за законодательное регулирование размещения гаражей в России. Сообщается, что документ уже представлен в Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте.
Что именно изменится, пока точно неизвестно. Однако уже сейчас понятно, что менять придется в первую очередь терминологию: в России до сих пор нет объяснения того, что такое гараж, что такое машино-место и тд.
Также будут заниматься узакониванием деятельности гаражно-строительных кооперативов, члены которых не имеют документов на землю и сами гаражи. Иными словами, будут решать, что делать с огромными гаражными кооперативами, построенными незаконно в 90-х и начале нулевых.
Сообщается также, что будут пересмотрены и дополнены правила приобретения гаражей.
Елена Миронова