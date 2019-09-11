Правительство Японии отстранено от власти

Власти Японии в полном составе вышли из состава правящей партии. Об этом сообщает DEITA.RU.

По сообщению главного японского телеканала NHK, премьер-министр страны Синдзо Абэ принял решение членов правящей партии либерало-демократов незамедлительно покинуть рабочие места.

На своих местах в кабинете министров остались лишь два чиновника - генсекретарь Ёсихидэ Суга и глава финансового ведомства Таро Асо.

Новый состав правительства будет объявлен после согласования с императором во второй половине дня. Пока известно только, что пост главы Министерсва экономики займет экс-руководитель МИДа Таро Коно, место которого займет Тосимицу Мотэги, который еще вчера занимал пост министра экономики. Ожидается возвращение двух бывших правительственных чиновников. Тринадцать высокопоставленных японцев впервые окажутся в министерском кабинете.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщала, что в Министерстве окружающей среды Японии заявили о возможной необходимости слить ядерные отходы АЭС города Фукусима в Тихий океан. Глава ведомства Такаси Кавамура отметил, что резервуары огромных хранилищ опасной воды подходят к истощению и единственный вариант для избежания экологической катастрофы - это слить отходы в Японское море, которые, по мнению чиновника, совсем не опасны для человека.

Екатерина Цой