Вместо восьми Общественных экспертных советов, которые упразднила краевая администрация, в Приморье создадут экспертные группы, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали агентству в «белом доме», в качестве альтернативы закрытым ОЭС в крае будут созданы экспертные группы по реализации нацпроектов, «направления которых совпадают с профилем действовавших ранее ОЭС».

В состав экспертных групп войдут представители Общероссийского народного фонда, общественные организации, а также эксперты по каждому направлению нацпроектов. Они будут регулярно проводить анализ работы органов исполнительной власти по достижению показателей нацпроектов, выдвигать свои предложения, уточнили в администрации Приморья. Протоколы заседаний экспертных групп будут находиться в открытом доступе, их состав будет актуализироваться.

Очевидно, что такая работа будет носить рекомендательный характер, без права голоса – возможности влиять на принимаемые властями решения. Предыдущая форма Советов также являлась коллегиальным совещательным органом, однако трудились эксперты для «выработки обоснованного общественного мнения в процессе подготовки и реализации управленческих решений органами исполнительной власти края».

Создавались ОЭС в начале «эпохи гласности» в Приморье – в год памятного Саммита АТЭС 2012, и показали себя, как эффективная площадка для налаживания диалога между властью и обществом, повышения доверия и снижения протестных настроений. За 8,5 лет через ОЭС прошло немало активных приморских общественников, реализовавших ряд интересных инициатив. ОЭС сформировали целый пласт новых лидеров общественного мнения, критичные заявления которых помогали обращать внимание ответственных лиц на наиболее проблемные вопросы общественной жизни края.

Нельзя сказать, что эти задачи больше не актуальны в Приморье, справятся ли с ними новые предложенные формы работы с общественниками, покажет время.

На сегодняшний день в крае упразднили 8 Общественных экспертных советов, пока еще работают 9: по развитию сельского хозяйства, культурной среде, развитию информационного общества, транспортной политике, промышленной политике, развитию туризма, повышению уровня безопасности жизни, сохранению окружающей среды, рыбному хозяйству и водным биоресурсам.

Напомним, Олег Кожемяко распустил Общественные экспертные советы при губернаторе Приморского края. Соответствующее распоряжение опубликовано 11 июня в разделе официальных документов. Из документа исключены подпункты 1.1-1.8. Это Общественные экспертные советы по вопросам здоровья, по качеству услуг ЖКХ, по региональной образовательной политике, по социальной поддержке, по развитию малого и среднего предпринимательства, по экономической политике, по обеспечению качественным жильем, и по развитию физической культуры и массового спорта в Приморском крае.

Иван Юрьев