Право на досрочную пенсию дадут особым россиянам

Врачи, которые активно борются с распространением коронавирусной инфекции, могут получить возможность выйти на пенсию досрочно, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Об этом сегодня шла речь в Совете Федерации. Сенаторы предложили предоставить льготные условия выхода на пенсию врачам, борющимся с коронавирусом в России.

Для того, чтобы реализовать своё предложением, члены СФ ФС РФ собираются внести соответствующие изменения в постановление, в котором прописан список профессий, работ и должностей, за которые в России назначается досрочная трудовая пенсия по старости.

На данный момент на досрочную пенсию могут рассчитывать только те, кто работал спасателями или участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций, например, на Чернобыльской АЭС в 1986 году.