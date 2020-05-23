telegr wh call

Новости

Путин напомнил о необходимости платить по счетам

23 Май 2020, 20:15

Право на досрочную пенсию дадут особым россиянам

23 Май 2020, 19:45

Политолог: «цифровой ошейник» накинут на обычных граждан

23 Май 2020, 19:15

Россиянам пропишут новую обязательную справку

23 Май 2020, 18:45

Эксперт: Политическая борьба партий проходит только на местном уровне

23 Май 2020, 18:15

Россиянам начнут выделять государственные квартиры

23 Май 2020, 17:45

Кафе и рестораны открываются на Сахалине

23 Май 2020, 17:15

Губернатор на ринге: Фургала «бьют», а он стоит

23 Май 2020, 16:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Право на досрочную пенсию дадут особым россиянам

регистратура поликлиника больница медицина

Стало известно, кто сможет выходить на заслуженных отдых раньше

Врачи, которые активно борются с распространением коронавирусной инфекции, могут получить возможность выйти на пенсию досрочно, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Об этом сегодня шла речь в Совете Федерации. Сенаторы предложили предоставить льготные условия выхода на пенсию врачам, борющимся с коронавирусом в России.

Для того, чтобы реализовать своё предложением, члены СФ ФС РФ собираются внести соответствующие изменения в постановление, в котором прописан список профессий, работ и должностей, за которые в России назначается досрочная трудовая пенсия по старости.

На данный момент на досрочную пенсию могут рассчитывать только те, кто работал спасателями или участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций, например, на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Читайте также:

Россиянам начнут выделять государственные квартиры

В России могут сократить пенсионный возраст

В жизнь дачников внесут серьёзное изменение

Дмитрий Шевченко

Популярное

В жизнь дачников внесут серьёзное изменение

Рубль пошел вверх всего от пары слов Набиуллиной

Движение автомобилей ограничат в центре Владивостока

Блокировать счета россиян будут по новым причинам
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...