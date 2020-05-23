Право на досрочную пенсию дадут особым россиянам

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Врачи, которые активно борются с распространением коронавирусной инфекции, могут получить возможность выйти на пенсию досрочно, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Об этом сегодня шла речь в Совете Федерации. Сенаторы предложили предоставить льготные условия выхода на пенсию врачам, борющимся с коронавирусом в России.
Для того, чтобы реализовать своё предложением, члены СФ ФС РФ собираются внести соответствующие изменения в постановление, в котором прописан список профессий, работ и должностей, за которые в России назначается досрочная трудовая пенсия по старости.
На данный момент на досрочную пенсию могут рассчитывать только те, кто работал спасателями или участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций, например, на Чернобыльской АЭС в 1986 году.