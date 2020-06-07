Право на получение выходного пособия защитят законом

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Россиян, попавших под увольнение в связи с ликвидацией предприятия, хотят наделись дополнительной финансовой защитой, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов собирается рассмотреть поправки в Трудовой кодекс, которые бы гарантировали каждому гражданину получение двух среднемесячных заработка при любых обстоятельствах закрытия организации, в которой они работали.
Таким образом, законодатели хотят закрепить за всеми уволенными с закрывающихся предприятий гарантированное право на получение пособий. Соответствующий документ был подготовлен правительством во исполнение решения Конституционного суда.
Высокая судебная инстанция постановила неконституционным факт отсутствия в законе механизма, обеспечивающего равное предоставление выплат в размере среднего заработка всем уволенным в связи с ликвидацией предприятий в течение двух месяцев.