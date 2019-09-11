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"Правомерно ли?": ГИБДД придрались к электронному ОСАГО и требуют бумажный
11 Сентябрь 2019, 07:01
Гаишники начали штрафовать водителей за электронные полисы ОСАГО, сообщает DEITA.RU.
Верховный суд постановил в июне, что при наличии электронного полиса автолюбитель вправе не возить при себе бумажный полис или распечатанную копию электронной страховки. Страховка есть, так как можно наказывать водителя за ее отсутствие?
К тому же, этот документ утвержден федеральным правительством, и имеет большую силу, нежели ПДД.
Инспектор должен проверять подлинность полиса в базах данных ОСАГО, и только после этого, при отсутствии страховки, штрафовать. При этом автолюбитель не обязан оправдываться или оказываться виноватым, если у инспектора не нашлось при себе планшета или смартфона, чтобы провести проверку.
Смело оспаривайте такие претензии и пишите в протоколе, что не согласны.
Анастасия Туркова
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