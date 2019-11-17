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Праворульные авто могут запретить в декабре
В ряде стран с 21 декабря текущего года будет запрещен выпуск в обращение автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления, сообщает DEITA.RU.
Как пишет Avtospravochnaya, поправки в Технический регламент Таможенного союза приняла Евразийская экономическая комиссия. Так, выпуск в обращение праворульных авто якобы будет запрещен в Армении, Белоруссии и Казахстане.
Ранее прошла информация о том, что Армения стала первой страной в ЕАЭС, которая запретила правый руль. Таким образом был прекращен, едва успев начаться, весьма выгодный автобизнес между Россией и Арменией.
Стоит отметить, что о запрете автомобилей с правым рулем в России говорят очень давно. Однако только в первом квартале 2019 года таких машин было завезено свыше 185 тысяч.
Екатерина Брязгунова