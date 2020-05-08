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Правый руль снова под угрозой: новый ГОСТ вступает в силу с 1 июля
Оформление праворульных автомобилей усложнится уже этим летом, сообщает ИА DEITA.RU.
С 1 июля 2020 года в силу вступает новый ГОСТ 33670-2015 технического регламента Таможенного союза, принятый Евразийской экономической комиссией, который изменит требования к получению свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств. Документ этот значительно усложнит ввоз праворульных машин и их постановку на учет.
Ограничения будут распространяться на машины, которые ввезут в Россию после 1 июля 2020 года. Автомобили, которые были ввезены и растаможены до вступления в силу нового технического регламента, можно эксплуатировать без ограничений в прежнем режиме.
Под запрет в соответствии с документом пока попадает лишь техника категорий M2 и M3. Это в первую очередь самосвалы и строительная спецтехника, а также микроавтобусы, грузовики, имеющие манипуляторы, и пассажирские автобусы.
Легковые автомобили относятся к категории М1 и пока что не попадают под запрет. В случае с праворульными легковыми машинами для получения ПТС и дальнейшей постановки на учет в ГИБДД необходимо будет получить еще и технический сертификат на соответствие конструкции транспортного средства требованиям по безопасности. Эти сертификаты будут выдавать специализированные лаборатории. Таких в стране имеется 4 штуки, все они расположены на территории Дальнего Востока.