Правый руль все еще правильный

Рынок подержанных автомобилей возвращает свои позиции после самоизоляции, считают эксперты автопортала «Дром», сообщает ИА DEITA.RU.

Специалисты проанализировали количество объявлений за прошлый и нынешний год и сравнили сколько авто было куплено в эти периоды времени. Как оказалось за последний месяц автомобилей с галочкой продано стало на 16% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Однако их общее количество на 3% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Всего в режиме самоизоляции на сайт поступило на 4% больше автомобилей, чем в прошлом году. Стоимость транспортного средства в среднем увеличилась на 1,4%. Самой любимой маркой остается японская Toyota. Модели этого производителя занимают 6 из 10 строчек в списке наиболее продаваемых на «Дроме» машин в мае – это Corolla, Fielder, Prius, Vitz, Land Cruiser Prado и Harrier. Среди других японских производителей чаще остальных выбирали Honda Fit, Nissan Note, Subaru Forester и Nissan X-Trail.

Специалисты отмечают, что подобная картина наблюдается по все стране, спрос упал на 5%, а количество проданных авто увеличилось на 17%.