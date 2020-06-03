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Правый руль все еще правильный

автомобиль, руль, авто, машина

Рынок подержанных автомобилей возвращает свои позиции после самоизоляции, считают эксперты автопортала «Дром», сообщает ИА DEITA.RU. 

Специалисты проанализировали количество объявлений за прошлый и нынешний год и сравнили сколько авто было куплено в эти периоды времени. Как оказалось за последний месяц автомобилей с галочкой продано стало на 16% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Однако их общее количество на 3% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Всего в режиме самоизоляции на сайт поступило на 4% больше автомобилей, чем в прошлом году. Стоимость транспортного средства в среднем увеличилась на 1,4%. Самой любимой маркой остается японская Toyota. Модели этого производителя занимают 6 из 10 строчек в списке наиболее продаваемых на «Дроме» машин в мае – это Corolla, Fielder, Prius, Vitz, Land Cruiser Prado и Harrier. Среди других японских производителей чаще остальных выбирали Honda Fit, Nissan Note, Subaru Forester и Nissan X-Trail. 

Специалисты отмечают, что подобная картина наблюдается по все стране, спрос упал на 5%, а количество проданных авто увеличилось на 17%.

 

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