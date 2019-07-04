В Сети появилось видео страшного фейерверка, сообщает DEITA.RU.



В среду, 3 июля, в Белоруссии отмечали День независимости. В честь этого поздно вечером в Минске начался праздничный салют.

Однако один из залпов пошел не так, как было запланировано. Осколки от установки разлетелись в разные стороны. Один из них ударил 64-летнюю женщину. Несмотря на то, что врачи своевременно оказали ей помощь, спасти пострадавшую не удалось.

По данным РИА Новости, всего от залпов пострадали десять человек. Из них пятеро госпитализированы.

Елена Миронова