Жители и гости столицы приняли участие в праздничном забеге в честь Дня российского флага на тропе здоровья во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

В этом году праздник в честь российского триколора провели действительно спортивно. В пятницу, 23 августа, все желающие жители и гости Приморской столицы вышли на тропу здоровья, чтобы стать участниками праздничного забега.

«Мы пришли сюда всей семьей, даже дочурку маленькую взяли. Она, правда, забег не побежала, осталась поддерживать. Очень рады, что есть возможность принять участие в таких одновременно весёлых, и торжественных событиях. Надеемся, что подобные забеги станут нашей семейной традицией. Спасибо за праздник!» - поделилась эмоциями Наталья Кравцова, участника забега.

Напомним, что празднование Дня Флага растянется в Приморье на несколько дней. Так, в четверг приморцы могли посетить Ярмарку добрых дел, где кроме покупки съедобных и декоративных товаров, участники могли сыграть в городки, шахматы и другие игры. А все собранные от продажи деньги пойдут в детские дома.

В этот же день владивостокцев порадовала выставка-продажа и мастер классы, которые прошли в амфитеатре и на верхней площадке Спортивной набережной и другие активности.

Сегодня, кроме забега по тропе здоровья вдоль бухты Федорова, жители и гости Владивостока смогли принять участие в флешмобах. А в субботу, 24 августа, День флага отметят праздничным заплывом аквабайкеры и сап-серферы.