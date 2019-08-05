Приморский сценарий может повториться в нескольких российских регионах осенью. «Прокатить» креатуру власти на выборах – удовольствие для электората, считают эксперты.

В сентябре выборы губернаторов пройдут в 16 регионах страны. Пять врио оказались в зоне риска и могут столкнуться со вторым туром, считают специалисты Института региональной экспертизы, сообщает DEITA.RU.

Так, основываясь на аналитиках «Давыдов индекс», на выборах 8 сентября второй тур обещают Олегу Хорохордину (Республика Алтай), политологи предсказывают 47% голосов, Андрею Бочарову (Волгоградская область) - 44%, Валерию Лимаренко (Сахалин) - 43%, Олегу Кувшинникову (Вологодская область) - 42%, и Игорю Бабушкину (Астраханская область). Все кандидаты имеют рейтинг поддержки менее 50%.

Как отмечают политологи, любой кандидат от партии власти отвечает за действия не только в регионе, но и за шаги федеральных структур. В пример они приводят прошлогоднюю пенсионную реформу, ставшую основным фактором, ударившим по позициям «Единой России». Поэтому многие по примеру приморского главы Олега Кожемяко идут на выборы самовыдвиженцами, однако, по мнению экспертов, такой шаг не факт, что сыграет определяющую роль в конечном итоге.

В «безопасности» могут себя чувствовать лишь те главы регионов, уровень поддержки которых свыше 60%. В числе таких счастливчиков оказались Башкирский лидер Радий Хабиров (68% по данным «Давыдов индекс», Забайкальский Александр Осипов (66%), Роман Старовойт (Курская область, 61%) и врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер (60%).

По мнению политолога Романа Колесникова, повторение прошлогоднего сценария в два тура вполне вероятно в ряде регионов.

«Судя по прошлогодним действиям АП и некоторых в конечном итоге не избравшихся политиков, считается: не победил в первом туре – предал лично Путина. Накал страстей именно такой», - отметил эксперт.

По мнению главного редактора агентства «Национальный Эксперт» Михаила Белого, люди перестали механически голосовать за нужного кандидата. «Возможность «прокатить» креатуру власти на выборах – это одно из немногих оставшихся сегодня у электората удовольствий», - отмечает эксперт.

В связи с этим некоторые эксперты считают, что непопулярные губернаторы будут стремиться победить в первом туре, для этого они постараются задействовать админресурс, однако это может не помочь, что в итоге превратится в скандал.

Ранее DEITA.RU писало о том, что чиновникам, отвечающим за внутреннюю политику, поставили сложную задачу – это убедительная победа нужного кандидата в первом туре, где он должен собрать не менее 60%. Новые KPI для внутриполитического блока Кремля и российских ввела администрация президента. Вероятно, причиной нового KPI стало большое фиаско прошлого сентября. Напомним, тогда вторые туры в губернаторских кампаниях прошли в четырех регионах страны. Самые скандальные случились в Приморье, где результаты второго тура пришлось отменить из-за массовых фальсификаций с «Уссурийским флотом», а губернатору Тарасенко – уйти в закат, и в Хабаровском крае, где оппозиционный кандидат от ЛДПР Сергей Фургал уверенно победил губернатора-долгожителя от ЕР Вячеслава Шпорта. В остальных двух регионах, где прошли вторые туры, победу одержали кандидаты от партий ЛДПР и КПРФ, а «Единая Россия» не смогла вернуть доверие населения.

Иван Юрьев