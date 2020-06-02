Преддверие дефолта и безработица: большинство регионов оказались не готовы к кризису

Лишь в 30% регионов России накопления позволят пережить коронавирусный кризис, сообщает ИА DEITA.RU.



Регионам, которые не смогли создать финансовую «подушку безопасности» и накопили менее 75% от своих средних ежемесячных расходов, придется либо сильно урезать расходы, в том числе социальные, либо влезать в долги до 0,5 трлн. И таких регионов в стране насчитывается 60.

В самом тяжелом положении оказались Кабардино-Балкария, Удмуртия, Калмыкия, Ульяновская область и Еврейская автономная область. У них соотношение накоплений к расходам составляет всего 1-2%.

Регионам, которым не хватает накоплений, «затягивать пояса» придется уже вот-вот, во втором полугодии. Самый тяжелый период ожидается в последнем квартале 2020 года.

Впрочем, разной степени финансовые проблемы есть практически в каждом регионе. У всех субъектов РФ есть кредиты. По данным Торгово-промышленной палаты, доходы регионов упали на 30-40%, безработица по стране приближается к восьми миллионам. И эта статистика по безработице охватывает только тех, кто официально зарегистрирован на бирже труда. Количество скрытых безработных может перевалить за 10 млн. Андрей Широков, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ, оценивает состояние регионов как преддефолтное.

Среди регионов, которые смогли сохранить устойчивое финансовое положение – Тюменская область (соотношение накоплений к расходам составило 584%), Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа (534 и 320%), Москва (475%) и Тверская область (293%).

Регионам придется повышать эффективность расходов, ведь доходы неизбежно сократятся: и собственные доходы регионов, и федеральные дотации. Без такой работы по оздоровлению экономики последствия будут плачевными: обнищание населения, усиление разрыва между богатыми и бедными. Регионам придется как-то справляться с тем, что из-за массового разорения бизнеса бюджеты недополучат налогов, а некоторые расходы сократить нельзя. Например, никуда не денется обеспечение социальных гарантий и финансирование бюджетных учреждений. Регионам придется отказываться от порочной практики наращивания долга.