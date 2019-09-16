Предложения молодых депутатов рассмотрит приморский парламент

Инициативы совета молодых депутатов Приморья в ближайшее время будут направлены на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания и в органы исполнительной власти, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

Законопроекты, расширяющие меры социальной поддержки для многодетных семей и приморских спортсменов, а также направленные на профилактику административных правонарушений с участием несовершеннолетних, рассмотрели участники очередного заседания совета молодых депутатов Приморья на площадке краевого парламента.

Как подчеркнул председатель Законодательного Собрания края Александр Ролик, институт молодых парламентариев сегодня становится серьезной кадровой школой и важным элементом в области государственного строительства. Отметив активное участие молодых коллег в общественно-значимых для края мероприятиях, а также их вклад в развитие спорта, реализацию социального проекта "Дети Приморья" и защиту прав граждан на благоприятную среду, спикер краевого парламента обозначил перед собравшимися еще одно важное направление для совместной работы, которое связано с реализацией на территории Приморья указа президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".



«Во исполнение поставленных президентом задач губернатор Приморья утвердил 49 региональных проектов. Они затрагивают все сферы жизни приморцев и соответствуют 11 национальным проектам. Нам необходимо активнее информировать население о ходе этих проектов и о строящихся в их рамках объектах инфраструктуры. Кроме того, наша задача – донести наказы избирателей до исполнительной власти и проконтролировать, чтобы они были учтены, а проекты и программы – исполнены вовремя и качественно», - отметил Александр Ролик.



Такую работу депутатский корпус края уже ведет. В июле текущего года на заседании Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательном Собрании края была рассмотрена реализация социального блока нацпроектов, а в конце сентября аналогичное мероприятие будет посвящено экологии, безопасным и качественным автомобильным дорогам, жилью и городской среде. Включиться в эту работу спикер краевого парламента предложил и молодым коллегам.



Основными в сентябрьской повестке совета молодых депутатов стали вопросы совершенствования краевого законодательства, касающиеся расширения мер социальной поддержки для многодетных семей и спортсменов. Участники заседания рассмотрели инициативы, которые были подготовлены по итогам прошедшей в июне молодежной парламентской ассамблеи.



В частности, молодые депутаты одобрили изменения в краевой закон "О физической культуре и спорте", призванные улучшить действующую в Приморье систему поощрений спортсменов и их тренеров за высокие спортивные достижения. Законопроектом предлагается расширить перечень получателей спортивных стипендий и оказывать финансовую поддержку из бюджета края не только победителям, но и призерам международных соревнований и всероссийских спартакиад, а также их наставникам. Кроме того, по мнению авторов поправок, выплат достойны победители и призеры чемпионатов, первенств, кубков России и их тренеры.



"Даже небольшая помощь может способствовать серьезному карьерному росту молодого спортсмена, - пояснила позицию своих коллег председатель совета молодых депутатов Приморского края Зарина Фардзинова. Она также отметила, что назначение стипендии дает спортсмену понимание того, что он нужен Приморью. - Мы проанализировали, почему молодежь уезжает из региона, и выяснили, что основной причиной является отсутствие на территории края возможности проявить себя. Между тем спорт может стать одним из инструментов для самореализации. Поэтому поддержка спортсменов, на наш взгляд, входит в число ключевых стимулов для закрепления молодежи в Приморье".



По решению участников заседания предложения по внесению изменений в краевой закон "О физической культуре и спорте" уже в ближайшее время будут направлены на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания Приморья и в органы исполнительной власти.

Кроме того, после устранения замечаний и доработки будут направлены главе региона и в краевой парламент поправки к закону "О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Приморского края". Законопроект, который предусматривает для многодетных семей, имеющих среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, возмещение расходов на посещение учреждений физической культуры и спорта, молодые депутаты также обсудили на прошедшем заседании.



Как отметил по итогам рассмотрения законопроектов депутат краевого парламента, координатор молодежной парламентской ассамблеи при Законодательном Собрании Приморского края Игорь Чемерис, предложения, озвученные молодыми парламентариями, отвечают задачам, которые президент Владимир Путин поставил на прошедшем во Владивостоке заседании президиума Госсовета, посвящённом национальной программе развития Дальнего Востока. "Не бывает развития территории без решения проблем демографии. Коллеги сегодня говорили о тех мерах, которые позволят снизить отток молодежи и улучшить демографическую ситуацию в регионе", – сказал Игорь Чемерис.

Дмитрий Санников