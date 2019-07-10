Гражданам предпенсионного возраста оставят служебное жильё, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Россияне, которые находятся в предпенсионном возрасте и проживают в служебных помещениях, смогут продолжать там жить. Депутаты рассмотрят в Госдуме соответствующий законопроект, который запрещает выселять их из общежитий.

Инициаторы документа говорят о том, что в настоящий момент запрет на выселение действует в России только относительно пенсионеров. Таким образом, парламентарии хотят расширить действие существующей нормы ещё и на предпенсионеров.

К ним отнесут женщин, которым уже исполнилось 55 лет и мужчин, достигших 60-летия.

Дмитрий Шевченко