Единовременная выплата предназначена только для переезжающих в глубинку педагогов до 55 лет, сообщает DEITA.RU.

Школьные учителя, не достигшие возраста 56 лет, получили возможность получить миллион рублей. Для получения единовременной компенсации педагогам необходимо сменить место работы и переехать в глубинку или небольшие населённые пункты с население до 50 тысяч человек.

В официальном письме-разъяснении Министерства просвещения России отмечается, что на «подъемные» могут претендовать исключительно школьные учителя - воспитатели детских садов и другие педагогические работники в программе не участвуют.

«Единовременная компенсационная выплата учителю – участнику программы составит 1 млн рублей, выплаты также будут освобождены от НДФЛ. Такое решение уже принято Правительством Российской Федерации», - отметила заместитель директора Департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами Минпросвещения России Светлана Ермакова.

Отметим, программа «Земский учитель» будет реализована во всех регионах России в 2020 году.

Екатерина Цой