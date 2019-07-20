Гражданам в предпенсионном возрасте предрекли безработицу в ближайшем будущем, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Интерфакс».

В Министерстве труда сказали, что в следующем году в 1,6 раза подскочит количество безработных из этой категории.

Как говорят в ведомстве, среднемесячное количество безработных, пришедших в ЦНС, в следующем году будет более 150 тысяч человек, в товремя как сейчас таковых девяносто две тысячи человек.

На пособия собираются потратить около 57 миллиардов рублей в год, а не 54,3, как было до этого. Размеры пособий меняться не будут.

Добавим, что на данный момент в России официально регистрируемых безработных 732 тысячи человек.

Анастасия Туркова

