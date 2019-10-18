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Предпенсионеры «захлебнутся» в волне мошенничества

пенсионер

Новый законопроект, который обещает пенсионерам бесплатную юридическую помощь, может обернуться массовыми случаями мошенничества, сообщает DEITA.RU. Такое мнение высказал член Адвокатской палаты Москвы Алим Бишенов.

По словам Бишенова, с одной стороны идея введения бесплатной юридической помощи для предпенсионеров хороша. Люди преклонного возраста смогут почувствовать себя более защищенными. Однако с другой стороны это может вызвать волну мошенничества.

Как пишет «Свободная пресса», на данный момент в России сложилась такая ситуация, что юридическая сфера никаким образом не контролируется со стороны государства. Именно из-за этого бесплатная юридическая помощь для предпенсионеров может стать маркетинговым лозунгом для псевдоюридических фирм.

Екатерина Брязгунова

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