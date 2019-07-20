По подозрению в краже денег полицейские задержали злоумышленника, сообщили DIETA.RU в ОМВД России по городу Уссурийску.

В дневное время злоумышленник, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны администратора отеля, похитил из кассового аппарата денежные средства в сумме более 22 тысяч рублей, после чего скрылся на автомобиле такси.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники ГИБДД задержали 40-летнего местного жителя.

Денежные средства в сумме более 13 тысяч обнаружены и возвращены потерпевшему.

В следственном отделе ОМВД России по году Уссурийску возбуждено уголовное дело за кражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Накануне полицейские задержали жителя Уссурийска, подозреваемого в серии краж. У одного потерпевшего злоумышленник похитил автомобильные аккумуляторы, а у другого телевизор, телефон, документы и личные вещи.

Дмитрий Санников