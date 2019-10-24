Предпринимателей Приморья обучат продвижению в сети

Во Владивостоке дан старт обучению бизнесменов Приморского края навыкам продвижения товаров и услуг компании в сети, сообщает DEITA.RU. Задействовать для столь важного дела можно не только известные ресурсы, как отмечают спикеры.

На протяжении двух недель будет проходить интенсив, на котором спикеры федерального уровня поделятся с приморцами личным опытом, своими достижениями и ошибками. Кирилл Шишлов, который является тренером, экспертом федерального уровня по интернет-аналитике и учредителем нескольких компаний в Москве, станет одним из спикеров мероприятия. Специалист сообщил, что на данный момент у предпринимателей существует проблема, связанная с поиском клиентов в сети. Данный недочёт попытаются устранить на обучении.

«В ближайшие два дня мы будем разбирать весь спектр работ в IT-секторе, начиная от способов продвижения сайтов, разновидностей, маркетинговых моделей, каких-то кейсов на рынке, которые есть по различным сегментам, заканчивая источниками трафика по типу контекстной и таргетированной рекламы в социальных сетях. Кроме того, постараюсь затронуть тему работы в том числе с Китаем, с их поисковиками и прочими моментами», - поделился Кирилл Шишлов.

Куратор образовательных программ в центре «Мой бизнес» Анна Петросьянц отмечает, что обучение доступно как для опытных бизнесменов, так и для тех, у кого предприятие находится лишь на уровне задумки.

«Обучение абсолютно на безвозмездной основе для предпринимателей. Мы нацелены на результат, чтобы научить предпринимателей, тому, что им необходимо. Наши программы предназначены для повышения своих компетенций и для развития будущего бизнеса в Приморском крае», — отметила Анна Петросьянц.

Как отмечают организаторы, подобные интенсив по SMM продлится до 5 ноября. Присоединиться к обучению можно, зарегистрировавшись в разделе "Календарь событий" на сайте mb.primorsky.ru Дополнительную информацию можно получить в центре «Мой бизнес» по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Расписание образовательной программы «Продвижение в интернете»:

22 октября, 10.00-18.00 – лекция «Бесконечный поток клиентов из интернета»;

23 октября, 10.00-18.00 – лекция «Таргетированная реклама для бизнеса – платное привлечение клиентов из интернета»;

24 октября, 18.00-21.00 – онлайн-вебинар «Продвижение личного бренда и компании с помощью YouTube. Как создавать и продвигать видеоконтент»;

25 октября, 18.00-21.00 – вебинар «Продвижение компании с помощью Instagram: стратегия, контент, клиенты»;

29 октября, 10.00-18.00 – лекция «Продвижение бизнеса в социальных сетях: от создания стратегии до получения клиентов»;

31 октября, 18.00-21.00 – онлайн-вебинар «Полезный контент для привлечения клиентов: корпоративный блог, рассылки, соцсети и YouTube»;

1 ноября, 18.00-21.00 – онлайн-вебинар «Создание маркетинговых материалов и продающих заголовков»;

5 ноября, 10.00-18.00 – лекция «Практика внедрения контекстной рекламы для B2B и B2C».

Дополнительную информацию можно получить в центре «Мой бизнес» по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Софья Корф