Предприниматели активно пользуются Инвестиционным порталом Приморского края

С момента запуска Инвестиционного портала Приморского края (invest.primorsky.ru) в прошлом году его посетило около 35 тысяч человек. На специальном ресурсе представители бизнеса разных возрастов узнают информацию о реализующихся в крае инвестпроектах и мерах поддержки своей деятельности, следят за поправками в инвестиционное законодательство, выбирают площадки для своих проектов, сообщает DEITA.RU.

Согласно статистике посещаемости портала, ресурсом пользуются молодые предприниматели в возрасте от 25 до 45 лет, при этом, в равной степени и женщины, и мужчины.

В первую очередь пользователей сервиса интересует подача заявок на сопровождение бизнес-проектов агентством, прямой канал связи с губернатором, а также новости о реализации инвестпроектов в крае, с которым можно ознакомится не только на самом портале, но и в аккаунтах Инвестиционного агентства в Instagram, Twitter и Facebook.

В настоящее время специалисты агентства планируют провести оптимизацию ресурса, сделав его еще более удобным для граждан. В рамках этих мероприятий на портале проводится опрос, участники которого могут поделиться своим мнением о работе ресурса и предложить идеи новых сервисов на Инвестиционном портале.

Отметим, что всесторонняя работа с потенциальными инвесторами в Приморье проводится в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.