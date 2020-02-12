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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Предприниматели Хабаровского края положительно оценили работу ДРСК

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Бизнес-сообщество Хабаровского края положительно отметило работу АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) в повышении эффективности взаимодействия с предпринимателями на заседании рабочей группы правительства Хабаровского края по улучшению инвестиционного и делового климата региона, сообщает ИА DEITA.RU.

Встреча предпринимателей, энергетиков и представителей органов власти провел и.о. председателя краевого правительства Юрий Золочевский.

На встрече председатель общественного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Сергей Степанов привел в пример работу Дальневосточной распределительной сетевой компании. по созданию условий для развития бизнеса.

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На сайте энергопредприятия реализованы возможности онлайн-расчета стоимости технологического присоединения и поиска свободных мощностей при помощи соответствующей онлайн-карты. По мнению Сергея Степанова, именно такой подход к организации эффективного взаимодействия с клиентом оказывает положительное влияние на повышение уровня деловой привлекательности не только отдельно взятой компании, но и региона в целом.

Кроме этого, в рамках заседания участники рабочей группы, среди которых были представители региональных и муниципальных органов власти, компаний ТЭК, предпринимательского сообщества Хабаровского края, а также профессиональных общественных объединений, подвели итоги работы правительства края по улучшению инвестклимата региона в 2019 году и обсудили задачи данного направления текущего периода. Главная из них – улучшение позиций края в рейтинге деловой привлекательности субъектов РФ.

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