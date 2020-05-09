Предприниматели попросили пошаговую инструкцию для получения мер поддержки

Бизнесмены попросили разработать пошаговую инструкцию, как и куда направлять документы для получения всех мер государственной поддержки, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишут «Невские новости», власти Петербурга в рамках поддержки городской экономики приняли первый пакет мер по поддержке бизнеса и подготовили второй. В частности, он предусматривает освобождение от налога на имущество в размере 50 % организаций, управляющих гостиницами, торговыми центрами, санаториями площадью не менее 1000 кв. метров. Организации при этом должны снизить арендную плату или освободить от неё арендаторов их имущества на период режима повышенной готовности.

В городе также ввели мораторий на штрафы и пени для бизнесменов по теплоснабжению, а предлагается обеспечить беззалоговые займы малым и средним предприятиям в размере 50 % НДФЛ, который они выплатили в прошлом году, а также докапитализировать Фонд развития промышленности на 1 млрд рублей.

Однако глава «Санкт-Петербургского Союза предпринимателей» Роман Пастухов заявил, что идеи хорошие, однако исполнение хромает. Он считает, что нужно разработать пошаговую инструкцию для получения всех мер государственной поддержки. По его словам, сколько предприятия не обращались за кредитами на зарплаты (а в «Санкт-Петербургской Союз предпринимателей» входит более 1000 предприятий): документы принимают, а потом возвращают. Приходится брать обычный кредит с процентами.

Предпринимателям важно, отметил Пастухов, чтобы была разработана и озвучена пошаговая инструкция по всем мерам поддержки. Например, первое, что нужно сделать, — написать заявление, второе — куда его направить, третье — какие документы собрать, четвертое — кто будет выдавать или возмещать: банк, пенсионный фонд или налоговая инспекция, и так далее. Чтобы было понятно, что и кому делать, куда идти.