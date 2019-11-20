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Предприниматели Приморья рассказали о коррупции

документы, мужчина, бизнес, бизнесмен

Союз «Приморская ТПП» провел среди предпринимателей Приморского края социальный опрос по поводу действенности антикоррупционной политики в стране. «Бизнес-барометр коррупции» оценили восемьсот приморских бизнесменов. Об этом сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что опрос делового сообщества по тему коррупции проводится с две тысячи шестнадцатого года в восьмидесяти пяти регионах России. За шесть прошедших этапов исследования свою оценку действующей антикоррупционной политики дали более ста пятидесяти тысяч предпринимателей страны.  

По словам организаторов опроса, большой вклад в продвижение исследований в массы вносят регионы. Например, приморская торгово-промышленная палата на регулярной основе проводит различные семинары и тренинги для представителей бизнес-сообщества края, в том числе, с целью повышения с целью повышения качества знаний антикоррупционного законодательства.

Врио вице-губернатора Приморья Константин Шестаков высоко оценил результаты деятельности приморской ТПП в рамках всероссийского проекта. На неформальной встрече-дискуссии с представителем краевой власти  на тему коррупционных проявлений в регионе и способах борьбы с ними присутствовали не только бизнесмены и сотрудники палаты, но и заказчики различных торговых международных сертификатов и других необходимых для ведения предпринимательства документов.  

Отмечается, что  седьмой этап анонимного онлайн-опроса завершится по всей стране двадцать второго ноября текущего года. Чтобы принять участие в нем необходимо перейти по ссылке: https://biznes-barometr-korrupcii-7.testograf.ru/

Екатерина Цой

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