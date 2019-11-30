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Предприниматели признались в любви к русской кухне

еда, суп, овощи, кафе

Предприниматели признались в люби к русской кухне

Компания ResearchMe провела исследования и выяснила, что каждый третий предприниматель любит фаст-фуд, сообщает DEITA.RU. А любимой кухней у бизнесменов является русская. 

Согласно исследованию более 50% из них не успевают завтракать, 1/3 из них есть только два раза в день. Доставкой еды пользуются 10% предпринимателей, а любимое блюдо- пицца. Завтрак заказывают только 6% от общего числа. 

При этом предприниматели признались, что готовить любят сами, из них не умеют этого делать только 12%. За готовой пищей в основном они ходят в магазины. При ее выборе здоровому питанию основное внимание уделяют молодые люди до 25 лет, при этом каждый третий любит фаст-фуд.

Отметим, что на кафе и рестораны предприниматели тратят от 500 до 2 тысяч рублей. Суммы варьируются в зависимости от города проживания.

Иван Юрьев

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