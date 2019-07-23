В пятницу, 26 июля, предпринимателей Приморья приглашают на заседание рабочей группы по вопросам повышения доступности финансовых ресурсов, сообщает DEITA.RU. Мероприятие пройдет в здании администрации Приморья, участие в нем бесплатно, однако требуется предварительная регистрация.

Как отметил заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей Дмитриенко, бизнесменам расскажут, где возможно получить льготный кредит для своего дела. Им расскажут, как оформить займ со ставкой 8,5% по программе льготного кредитования МСП, а также о продуктах МФО Приморского края, где базовая ставка по займу составляет всего 7,75%.

«Мы поменяли формат проведения рабочих групп, которые остаются постоянной площадкой для диалога с предпринимателями и решения их проблем. Заседания проводятся ежемесячно, теперь каждая встреча будет посвящена отдельной теме, интересующей бизнес», – рассказал специалист департамента экономики и развития предпринимательства.

По его словам, на встречи будут приглашать экспертов, которые могут дать практические советы. Так, в ближайшем мероприятии участие примут представители банковской сферы. Интересующие вопросы предприниматели могут направить заранее.

Напомним, что заседания рабочих групп с участием органов власти и предпринимателей проводятся на постоянной основе в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Весь комплекс работ направлен на формирование комфортных условий для ведения бизнеса. Уже сейчас Приморский край поднялся на 24 позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах страны.

Иван Крышан