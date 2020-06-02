Предпринимателю не удалось сэкономить на ботинках в Приморье

Уссурийские таможенники арестовали 2579 пар китайской обуви, которую не задекларировала российская компания, сообщает ИА DEITA.RU.

Компания подала декларацию, что собирается ввезти 13 тонн обуви, однако во время досмотра обнаружилось еще две тонны. То есть почти 2,6 тысяч пар ботинок оказались не задекларированными, на сумму в 3,7 млн рублей. Ассортимент ввозимой продукции летняя обувь для мужчин, женщин и детей.

В результат в отношении бизнеса было возбуждено административное дело, обувь арестована, а компания может получить штраф в двукратном размере.