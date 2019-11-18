Предприятия из Приморья занялись поиском китайских инвесторов

Приморская бизнес-делегация отправилась на поиски потенциальных партнеров в китайскую провинцию Гуандун 14 ноября, сообщает DEITA.RU.

В состав бизнес-миссии вошли представители Департамента международного сотрудничества Приморья, а также представители приморских компаний «Славный мед», «Антей», «Примкраб», «Приморский экспорт», «Приморский лес», «Артлес», «ЮгСтрой» и «Беркут».

Поддержка в сфере установления тесных контактов приморских предпринимателей с иностранными партнерами проводится в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы. Помогает организовывать деловые встречи, касающиеся инвестиционного сотрудничества в Приморье, и дальневосточное агентство по привлечению инвестиций (АНО АПИ).

Встречи в рамках миссии прошли с руководством «Группы компаний по экспорту-импорту пищевой продукции провинции Гуандун», «Гуандунской ассоциации импортеров продуктов питания», «Гуандунской корпорации импорта-экспорта универсальной машиностроительной продукции», GMG General Machinery Guangdong Guang Wu Wood, Huga и других крупных предприятий китайской провинции.

Отметим, что привлечение китайских инвестиций в экономику Приморья является важным стимулом развития дальневосточных «точек роста» в крае – территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.