В Арбитражный суд Приморского края обратилось МУП «Хозяйственное управление» Находки с исковым заявлением к МУП «Информационно-кадастровый центр» о взыскании 5 708 755 рублей 22 копеек, сообщает DEITA.RU. Данную сумму МУП задолжал по платежам за аренду, коммунальные и эксплуатационные услуги, сообщается в подданном иске.

Арбитражный суд отказал в рассмотрении иска, в связи с тем, что разрешение вопроса может начаться только через 30 дней, после принятия мер досудебного урегулирования. При этом претензия была вручена ответчику за два дня до подачи иска.

Как отмечается в определении суда, возвращение иска не препятствует повторному обращению с таким же требованием.

Иван Юрьев