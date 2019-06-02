Дорогие друзья! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Этот день – напоминание взрослым об ответственности за детей, за их благополучное будущее. Наш долг сделать все, чтобы у детей было счастливое детство, чтобы они росли здоровыми, получили качественное образование, могли реализовать свои творческие способности и таланты. Для этого во Владивостоке строятся новые детские сады, оснащаются современным оборудованием школы, развивается сеть учреждений дополнительного образования, создаются спортивные объекты.

Благодарю родителей, педагогов, воспитателей - всех, кто вкладывает все свои силы и душу в воспитание подрастающего поколения. Особая признательность многодетным родителям и родителям, воспитывающим приемных детей.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, радости, добра! Детям солнечного лета, веселых каникул, новых верных друзей!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик