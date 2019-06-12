Уважаемые жители и гости Владивостока!

От имени депутатов Думы города Владивостока примите искренние поздравления с Днем России!

День России – главный государственный праздник, символизирующий единство народа, незыблемость демократических ценностей и свобод, историческую преемственность традиций патриотизма, созидательной деятельности. Это праздник гражданского мира и согласия, ответственности каждого за настоящее и будущее Родины, всех, кто любит свою страну и готов жить и работать на ее благо.

На пути к становлению сильного государства Россия прошла многовековой путь, всегда была богата умными, целеустремленными и талантливыми людьми. И независимость нашей страны — результат великого труда ее народа. Уважение и память о мужестве и героизме россиян всегда будет объединять нас.

Могущество страны складывается из силы ее территорий. И дальневосточный регион играет большую роль в развитии Российского государства. Сегодня во Владивостоке проводятся всероссийские, международные форумы и фестивали, реализуются масштабные социально- экономические, политические и культурные проекты. Особенно значимые - Свободный порт Владивосток и территории опережающего развития. Все это открывает нам новые перспективы и укрепляет позиции нашей страны в АТР.

Этот день обязывает каждого из нас своим трудом быть причастным к возрождению могущества Родины. Хочу пожелать нашей стране дальнейшего развития и процветания, а нам всем благополучной, стабильной и мирной жизни. С праздником, с Днем России!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик