Брик
Источник изображения: Дума Владивостока

 

                                        Уважаемые жители и гости Владивостока!

                                                              

От имени депутатов Думы города Владивостока  примите искренние поздравления с Днем России!

День России – главный государственный праздник, символизирующий единство  народа, незыблемость демократических ценностей и свобод, историческую преемственность традиций патриотизма, созидательной деятельности.  Это праздник гражданского мира и согласия,  ответственности каждого  за настоящее и будущее  Родины,  всех, кто любит свою страну и готов жить и работать на ее благо.

На пути к становлению сильного государства Россия прошла многовековой путь,  всегда была богата умными, целеустремленными и талантливыми людьми. И независимость нашей страны — результат великого труда ее народа. Уважение  и память о мужестве и героизме россиян всегда будет объединять нас.      

Могущество страны складывается из силы ее территорий. И дальневосточный регион играет большую роль в развитии Российского государства.  Сегодня во Владивостоке проводятся всероссийские,  международные форумы и фестивали, реализуются масштабные социально- экономические, политические и культурные проекты. Особенно значимые - Свободный порт Владивосток и территории опережающего развития. Все это открывает нам новые перспективы и укрепляет позиции нашей страны в АТР.

Этот день обязывает каждого из нас  своим трудом быть причастным к возрождению могущества Родины.  Хочу пожелать нашей стране дальнейшего развития и процветания, а нам всем благополучной, стабильной и мирной жизни. С праздником, с Днем России!

 Председатель Думы города Владивостока                         А.П. Брик