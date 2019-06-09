Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик и вступивший в должность Генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке Нгуен Хоанг Вьет обсудили перспективы сотрудничества. Встреча прошла в Генеральном консульстве СРВ во Владивостоке, сообщили DEITA.RU в Думе города.

На встрече председатель Думы города Владивостока Андрей Брик подчеркнул: «Между нашими странами существуют очень давние и плодотворные отношения. В целях дальнейшего развития российско-вьетнамских связей в октябре прошлого года Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2019 году перекрестного Года Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам и Года Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации. Это важное событие будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы между российским и вьетнамским народом, а также развитию взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами».





Андрей Брик акцентировал также, что укрепляются дружественные связи на региональном и муниципальном уровне. Развивается взаимодействие между Владивостоком и вьетнамскими городами Хайфон и Хошимин. Осуществляется сотрудничество в области образования: в Дальневосточном федеральном университете обучаются вьетнамские студенты, а российские - проходят языковые стажировки во вьетнамских вузах. Растет популярность Вьетнама в качестве места отдыха российских туристов. В целях укрепления двусторонних отношений и сохранения исторической памяти во Владивостоке будет установлен памятник вьетнамскому политическому и государственному деятелю, лидеру вьетнамского национально-освободительного движения, первому президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину.

«Открытие во Владивостоке памятника Хо Ши Мину - одно из самых важных событий в рамках перекрестного года Вьетнама в России и России во Вьетнаме, и состоится оно благодаря администрации города Владивостока, вьетнамской общине и Генеральному консульству Вьетнама во Владивостоке», - отметил господин Нгуен Хоанг Вьет.





По случаю этого мероприятия Генконсульство планирует организовать конференцию для российских и вьетнамских предпринимателей и инвесторов, которые обсудят реализацию совместных российско-вьетнамских проектов, перспективы сотрудничества в сфере развития портов, сервиса, услуг, трудовых ресурсов, обмена продукцией, инвестиций, судостроения и судоремонта, выращивания морепродуктов, туризма. Генеральный консул надеется, что эта конференция станет новым шагом на пути двустороннего экономического взаимодействия между двумя странами.

Господин Нгуен Хоанг Вьет отметил большой интерес со стороны вьетнамских предпринимателей к Приморскому краю и городу Владивостоку. Об этом свидетельствует то, что вьетнамские туристские компании приняли активное участие в Тихоокеанской международной туристской выставке, где представили всю сферу туризма во Вьетнаме. Крупный инвестиционный проект планирует реализовать в Приморье вьетнамская компания TH True Milk, специализирующаяся на животноводстве и производстве натурального молока. Решается вопрос об открытии прямых авиарейсов между Вьетнамом и Владивостоком, что, по мнению Генерального консула, сыграет большую роль в развитии туризма, увеличении туристического потока между двумя странами, станет большим прорывом в экономическом и культурном взаимодействии.

«Наша задача способствовать эффективному сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах деятельности для достижения наилучших результатов», - отметил господин Нгуен Хоанг Вьет и выразил надежду, что Дума города Владивостока сможет оказать поддержку и помощь в реализации того объема работы, о котором было сказано на встрече.

«Дума города Владивостока готова поддержать полезные для города проекты, взаимовыгодное экономическое сотрудничество, укрепление гуманитарных связей. Уверен, что отношения между Владивостоком и Вьетнамом будут динамично и эффективно развиваться" - подчеркнул Андрей Брик.