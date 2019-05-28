Уважаемые защитники границы, ветераны пограничной службы!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с 80-летием образования Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и Днем пограничника!

На протяжении всей истории страны пограничные войска всегда с честью защищали родные рубежи, первыми вставали на защиту целостности и независимости нашей страны.

В погранвойсках служат люди особенные, истинные патриоты своей Родины. Они всегда были на передовой, вступали первыми в бой с врагом, отважно защищали границу нашего государства. Высокое звание «Город воинской славы» Владивостоку присвоено за мужество, стойкость и героизм воинов-дальневосточников, среди которых было немало пограничников. И сегодня молодое поколение пограничников-тихоокеанцев самоотверженно несет боевую вахту, храня верность присяге и долгу.

Особые слова благодарности ветеранам пограничной службы за доблесть и самоотверженность, работу по патриотическому воспитанию молодежи. Уверен, приморские пограничники, опираясь на бесценный опыт ветеранов, и впредь будут с честью выполнять поставленные задачи по защите интересов России!

Этот праздник заслуженно считается одним из самых уважаемых в России, особенно для нас, приморцев, живущих в пограничном краю.

Сегодня Пограничное управление по Приморскому краю, как и 80 лет назад, обеспечивает экономическую безопасность государства, ведет работу по предотвращению террористических актов, бескомпромиссную борьбу с нарушителями границы, контрабандой и нелегальной миграцией, хищением природных ресурсов. Экономическое благополучие страны напрямую зависит от того, насколько надежно охраняются ее границы.

Желаю личному составу пограничного управления, всем защитникам границы доброго здоровья, успехов в службе на благо Отечества, стабильности и благополучия, мирного неба над головой!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик