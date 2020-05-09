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Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днем Победы
Уважаемые жители города Владивостока!
Дорогие ветераны!
От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!
Пройдя через суровые испытания, преодолев неисчислимые лишения и страдания, советский народ отстоял свободу и независимость Родины, освободил Европу от фашизма, нанес сокрушительный удар гитлеровской Германии и 9 мая 1945 года победоносно завершил Великую Отечественную войну, которую вел против немецко-фашистских захватчиков почти четыре года.
Достойный вклад в Великую Победу внесли жители Владивостока. Тысячи воинов-тихоокеанцев отважно сражались с врагом на всех фронтах Великой Отечественной войны. Труженики тыла самоотверженно трудились на предприятиях, обеспечивая армию и флот всем необходимым. Жители Владивостока пожертвовали значительные средства на строительство бронепоезда «Приморский комсомолец», эскадрильи бомбардировщиков «Советское Приморье», танковой колонны «Приморский комсомолец». Каждый стремился внести посильную лепту в общенародное дело защиты Родины. Ратные и трудовые заслуги горожан отмечены присвоением Владивостоку в 2010 году почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».
Все дальше в прошлое уходят трагические и героические события Великой Отечественной войны. От победного мая 1945 года нас отделяет уже 75 лет, но каждый год 9 мая мы вновь переживаем радость победы и боль утрат. Мы скорбим о миллионах советских воинов, оставшихся на полях сражений. С благодарностью вспоминаем всех, кто на фронте и в тылу приближал долгожданную победу, а в послевоенные годы восстанавливал страну из руин и пепла. Мы гордимся поколением, совершившим подвиг, который остается в памяти и сердцах людей как пример величайшей стойкости духа, мужества, сплоченности, верности долгу и преданности Отечеству.
Дорогие друзья! Желаю вам мира, крепкого здоровья, благополучия и добра!
С Днем Победы!
Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик