Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Праздником Весны и Труда

Уважаемые жители города Владивостока! Дорогие друзья!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Для многих поколений жителей Владивостока 1 Мая – это символ весеннего расцвета, созидательного труда, мира и согласия в обществе, а также еще один повод выразить благодарность ветеранам, которые своим самоотверженным и созидательным трудом заложили прочный фундамент для успешного социально-экономического развития Владивостока. Ваше трудолюбие, ответственность, активная гражданская позиция - яркий пример для молодого поколения.

Нынешний Первомай мы встречаем в непростое время, когда солидарность между людьми и сплоченность общества становятся особенно важными, ведь только так мы можем противостоять новым вызовам современности.

Сегодня все мы объединены одним желанием: преодолеть возникшие трудности и сделать Владивосток благополучным, комфортным и процветающим городом. Добросовестное выполнение трудового и общественного долга станут достойным вкладом каждого из нас в достижение этой важной цели.

Желаю вам крепкого здоровья, упорства, выдержки, терпения для осуществления намеченных планов, процветания, мира и добра!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик