Уважаемые жители и гости города Владивостока! Дорогие друзья! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем города!

Владивосток - это форпост России на тихоокеанском побережье, город-порт, столица Дальневосточного федерального округа, образовательный, научный, культурный центр. Для нас, жителей Владивостока – это еще и самый родной и любимый город. Мы не перестаем восхищаться его прекрасными старинными зданиями, морскими набережными, живописными улицами, неповторимым ландшафтом.

С каждым годом Владивосток преображается, динамично растет и развивается: строятся новые жилые микрорайоны, школы, детские сады, объекты спорта, городская среда становится все более современной и комфортной.

В этом заслуга трудолюбивых, предприимчивых, энергичных жителей Владивостока, неравнодушных к судьбе города, к его прошлому, настоящему и будущему. Благодарю вас за плодотворный труд и активную жизненную позицию.

Желаю жителям и гостям Владивостока крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах и начинаниях, ярких достижений и побед на жизненном пути! Владивостоку - процветания!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик