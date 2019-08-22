Уважаемые жители и гости города Владивостока!

Дорогие друзья!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Государственный флаг - один из главных государственных символов России. Он объединяет граждан в любви к Родине, наполняет сердца чувством гордости за наше Отечество, его славную историю, богатую культуру, традиции, духовное наследие, выдающиеся достижения.

Мы прилагаем усилия для того, чтобы Россия была сильным и процветающим государством. Патриотизм, трудолюбие, единство народа являются важнейшими факторами успеха в достижении этой цели.

Желаю вам плодотворного труда, новых свершений, благополучия, стабильности, мира и добра!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик