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19 Август 2019, 19:45

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днем матери

Брик

Уважаемые женщины! Дорогие мамы!

От имени депутатов Думы города Владивостока, от себя лично искренне поздравляю вас с прекрасным праздником — Днем матери!

Этот светлый и семейный праздник, окруженный атмосферой уюта и доброты, напоминает нам о необходимости бережного и трепетного отношения к женщине-матери, о признании ее неизмеримой роли в жизни каждого человека, в судьбе государства. Он объединяет наше общество идеями добра и гуманизма, в его основе — вековые традиции укрепления семейных ценностей.

В нашей стране — особое почитание женщины. Многовековая история Отечества содержит немало примеров, когда во времена испытаний на хрупких плечах женщины держался весь уклад жизни. Занимая высокие посты в государственной, экономической, образовательной, культурной сферах, они находят силы и время, чтобы уделять внимание семье, дарить любовь и заботу самому ценному, что есть на Земле — детям.

На уровне государства делается многое, чтобы поддержать качество жизни молодых семей, облегчить заботы матерей по воспитанию детей. Во Владивостоке совместно с администрацией города депутаты Думы проводят системную работу по передаче ведомственных учреждений дошкольного образования на баланс муниципалитета и их последующей реконструкции. В системе дошкольных учреждений Владивостока планируется создание дополнительно — 1130 мест, появится порядка 10 детских садов, что практически полностью снимет напряженность с наличием мест в ясельных группах.

Особые слова благодарности выражаю женщинам, взявшим на воспитание детей с трудной судьбой, многодетным матерям за безграничную любовь, терпение, сердечность и доброту к детям.

Дорогие женщины! Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, тепла, радости, счастья, любви и благополучия!

Председатель Думы города Владивостока                  А.П. Брик

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