Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днем медицинского работника
Уважаемые работники сферы здравоохранения!
От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Вы посвятили себя благородному и гуманному делу, которое требует полной отдачи сил, опыта, знаний и душевной щедрости. Вы помогаете своим пациентам восстановить силы, вернуться к полноценной жизни и активной деятельности.
Высокая миссия врача - облегчить чужую боль, чужое страдание, спасать человеческие жизни!
Сегодня на уровне государства уделяется особое внимание вопросам медицины. Учреждения здравоохранения дальневосточной столицы активно развиваются, внедряются новые технологии, укрепляется материально-техническая база. В то же время в работе медиков важными остаются высокий профессионализм, компетентность, милосердие, преданность своему делу.
Примите искреннюю благодарность и признательность за ваш нелегкий труд и верность профессии, терпение, за чуткое отношение к пациентам, оказание высококвалифицированной помощи жителям Приморья!
Выражаю признательность и глубокое уважение ветеранам медицинского труда за огромный вклад в развитие здравоохранения, за бесценный опыт, передаваемый молодым специалистам.
Желаю всем медицинским работникам профессиональных успехов, крепкого здоровья, мира и благополучия!
Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик