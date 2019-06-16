Уважаемые работники сферы здравоохранения!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Вы посвятили себя благородному и гуманному делу, которое требует полной отдачи сил, опыта, знаний и душевной щедрости. Вы помогаете своим пациентам восстановить силы, вернуться к полноценной жизни и активной деятельности.

Высокая миссия врача - облегчить чужую боль, чужое страдание, спасать человеческие жизни!

Сегодня на уровне государства уделяется особое внимание вопросам медицины. Учреждения здравоохранения дальневосточной столицы активно развиваются, внедряются новые технологии, укрепляется материально-техническая база. В то же время в работе медиков важными остаются высокий профессионализм, компетентность, милосердие, преданность своему делу.

Примите искреннюю благодарность и признательность за ваш нелегкий труд и верность профессии, терпение, за чуткое отношение к пациентам, оказание высококвалифицированной помощи жителям Приморья!

Выражаю признательность и глубокое уважение ветеранам медицинского труда за огромный вклад в развитие здравоохранения, за бесценный опыт, передаваемый молодым специалистам.

Желаю всем медицинским работникам профессиональных успехов, крепкого здоровья, мира и благополучия!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик