Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днем народного единства

Уважаемые жители и гости города! Дорогие друзья!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем народного единства!

В календаре современной России это одна из новых праздничных дат. В текущем году в качестве государственного праздника мы отмечаем День народного единства в 15-й раз. Однако он имеет глубокие исторические корни. Единство — это основа нашей могучей многонациональной страны. Великая Россия, от Калининграда до Владивостока, объединяет всех своих сограждан, вне зависимости от их национальной, культурной или политической принадлежности.

410 лет назад страна оказалась перед угрозой исчезновения с политической карты мира, что подвигло наших предков к объединению. Движимые народным самосознанием, чувством патриотизма и отеческой любовью, они отбросили междоусобные распри и отстояли независимость единого государства от посягательств иноземных захватчиков. Память о народных ополченцах городском старосте Кузьме Минине и князе Дмитрии Пожарском и сегодня жива в сердцах россиян.

За последние годы праздник стал символом возрождающейся мощи России. Благодаря объединяющему государственному подходу во многих регионах страны, в том числе, в столице Дальневосточного федерального округа, происходят масштабные преобразования. На просторах Тихоокеанских рубежей Владивосток становится центром русской цивилизации, к которой проявляют добрососедский интерес страны АТР. Укрепляются экономические, культурные связи, растет поток туристов. Политики, ученые, общественность объединяют усилия, направленные на возрождение и процветание дальневосточного региона.

Желаю всем жителям, гостям Владивостока счастья, здоровья, стабильности и благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик