Уважаемые работники и ветераны рыбной отрасли! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю Вас с профессиональным праздником Днем рыбака!

Рыбная отрасль - одна из традиционных и основных для экономики Владивостока, с нею связаны судьбы многих жителей нашего города.

В этот праздничный день мы чествуем тех, кто трудится в рыбопромышленном комплексе: промысловиков, рыбообработчиков, портовиков, работников рыбоохраны, учёных и преподавателей отраслевых научно-исследовательских институтов и вузов.

Благодаря вашему высокому профессионализму, компетентности, мастерству, трудолюбию рыбная отрасль эффективно функционирует и развивается, совершенствуются технологии добычи и переработки морского промысла, расширяется ассортимент готовой рыбной продукции, принимаются меры по охране и рациональному использованию водных биоресурсов.

Особые слова признательности ветеранам за многолетний добросовестный и самоотверженный труд, огромный вклад в развитие рыбной отрасли и обеспечение продовольственной безопасности.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных и жизненных успехов, мира и добра!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик