Уважаемые предприниматели! От имени депутатов Думы города Владивостока примите поздравления с Днем российского предпринимательства!

Этот праздник - признание большого вклада предпринимателей в развитие нашего города, региона, страны. Пожалуй, нет ни одной сферы экономики, где не работали бы эти талантливые люди!

Предприниматели – наиболее энергичная и инициативная часть общества, благодаря которым создаются новые предприятия, рабочие места, повышается уровень жизни. Приморские предприниматели эффективно работают практически во всех отраслях экономики, внося значительный вклад в развитие социальной сферы города. Развитие малого и среднего предпринимательства, крупного бизнеса способствует сокращению уровня безработицы, активному развитию всех сфер народного хозяйства, наполнению бюджета, процветанию приморской столицы. Сегодня миссию бизнеса сложно представить без благотворительности и меценатства. Для многих бизнесменов нормой является помощь нуждающимся, старшему поколению, многодетным семьям, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Большой вклад наши предприниматели вносят в сохранение истории, развитие культуры, образования, науки, в поддержку талантливых детей.

Социальная ответственность бизнеса - это степень добровольного отклика на запросы и проблемы общества. Особые слова благодарности вам, уважаемые предприниматели, за чуткость и внимание к людям, за помощь тем, кто в этом остро нуждается! Благодаря вашей эффективной деятельности, являющейся гарантом стабильного социально-экономического развития, Владивосток с уверенностью смотрит в завтрашний день!

Желаю вам доброго здоровья, уверенности в своих силах, надежной деловой репутации, стабильности и финансового благополучия!

Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик